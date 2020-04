Nakon što su tijekom jutra županijski stožeri iznosili podatke o situaciji s koronavirusom, na redovnoj press konferenciji u 14 sati nacionalni Stožer za civilnu zaštitu iznio je nove podatke o oboljelima

Radi se o domu o kojem se već ranije izvještavalo. 'To je u stacionaru doma gdje su teško bolesni i teško pokretni. Dom ima i još dva stacionara i sada će se uzeti brisevi svih korisnika koji su u stacionaru. Ljudi su bili stavljeni u samoizolaciju, no je li došlo do kršenja, mi ne znamo jer nismo kontinuirano tamo', rekao je šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Beroš je podsjetio na istraživanje Londonske škole za higijenu koje je pokazalo da je reprodukcijski broj već neko vrijeme ispod 1, odnosno 0,8. 'To znači da jedan oboljeli zarazi jednog, što pokazuje da dosadašnje mjere pokazuju rezultate', kazao je Beroš i zahvalio građanima, medijima i stručnjacima.

Beroš je zamolio za još par dana za nalaz inspekcije u domu za starije u Splitu, iako je bilo najavljeno da će ga danas prezentirati. 'Zbog kompleksnosti slučaja i potrebe međuresornog sagledavanja treba mi još koji dan. Zelimo odluke donijeti promišljeno', kazao je Beroš, dodavši da će o nalazu izvijestiti u najskorije vrijeme.

Iako su novinari pitali za popuštanje mjera, Capak nije želio otkriti koje mjere možemo očekivati.

'Kontinuirano komuniciramo s vama i rekli smo da u momentu kada bude povoljna situacija da ćemo razmotriti koje bi od mjera koje smo uveli mogli maknuti i govorili smo da ćemo s Vladom napraviti plan mjera koje će najviše gospodarski pridonijeti oporavku, a najmane smetati širenju koronavirusa. Vlada će sutra izaći s dokumentom u kojom će faznost mjera i datumi biti objavljeni', rekao je Capak.