Beroš o optužbama obitelji umrlog, pismu liječnika s Rebra i mogućem trajanju epidemije do srpnja

Ministar Vili Beroš potvrdio je da su u Splitu zabilježeni prvi slučajevi zaraženih koronavirusom. 'Imamo danas potvrđenih 89 oboljelih. Riječ je i o dva pozitivna iz Splita. Izvjesno je da će se broj povećati do jutra', rekao je Beroš gostujući u RTL Direktu

'Odluka u mobilizaciji zdravstvenih radnika mi omogućuje da popunimo praznine gdje ih nedostaje. U ovom trenutku to ne predstavlja opasnost', odgovorio je ministar u RTL Direktu.

RTL je dobio pismo zaraženih liječnika KBC-a Zagreb u kojem tvrde da nisu zatajili putovanje niti su prekršili i jednu preporuku nadležnih tijela izdanu u tom vremenu. Na pitanje je li čuo obje strane, ministar odgovara da je kontaktirao ravnatelja. 'Do mene su došle i druge informacije. Morat ćemo o tome razgovarati', kazao je Beroš.

Obitelj preminulog iz Poreča tvrdi da su zvali epidemiologe, da se osoba nije dobro osjećala - ali da je reakcija odgovornih bila kriminalna te da su odugovlačili s uzimanjem brisa više od 24 sata, a u tom periodu osobi se pogoršalo stanje,više nije mogao disati i bilo prekasno... Ministar na to kaže da ne može tvrditi da cijeli sustav dobro funkcionira.

U Sloveniji je do danas ukupno testirano 8730 osoba, u Hrvatskoj 1171. Zašto tolika razlika u broju testova?

'Ne znam zašto oni testiraju toliko više bolesnika. Međutim, njihovi rezultati zaustavljanja širenja su loši. Naša struka je to odlučila i mi se toga držimo. Rezultati ukazuju da je takvo promišljanje bilo utemeljeno', rekao je ministar

Danas je otkazan Eurosong polovicom svibnja, čak i Glastonbury festival u Velikoj Britaniji predviđen tek za lipanj. Može li se isto očekivati i sa, recimo, Inmusic festivalom u Zagrebu krajem lipnja? Na pitanje do kada misli da bi mjere predostrožnosti mogle potrajati, rekao je da je teško dati procjenu. 'Ako se koronavirus bude ponašao u skladu sa svim epidemijama, izvjesno je da može trajati do 6. ili 7. mjeseca', poručio je ministar.

Na pitanje hoćemo li do tada biti pod ovim strogim mjerama, Beroš je rekao da ako tako i bude, to neće biti strašno. 'Bitno je da to preprodimo i krenemo dalje', rekao je ministar.