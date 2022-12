Beroš o mogućem otporu prema reformi zdravstva: 'Lomit ćemo ih'

Ministar zdravstva Vili Beroš na Badnjak je prošetao centrom Zagreba gdje je s njim kratko porazgovarao novinar N1 televizije Elvir Mešanović

Rekao je da očekuje usvajanje svih novih zakona do kraja siječnja. 'Usvajanje novih zakona u zdravstvu je u saborskoj proceduri, očekujem do kraja siječnja usvajanje tih promjena koje će dati okvir budućih promjena, tako da to mora zaživjeti. Mora postati održiv zdravstveni sustav', rekao je Beroš za N1.

Na pitanje što ako bude otpora unutar sustava vezano uz reforme, Beroš je odgovorio: 'Lomit ćemo ih'. Komentirao je i odnos s premijerom Andrejom Plenkovićem: 'Trudim se koliko mogu. On je zasad zadovoljan, a za dalje ćemo vidjeti'.