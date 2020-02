Beroš: Nema novih pozitivnih na koronavirus, testirana 151 osoba

Od srijede do četvrtka broj oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj nije se povećao - i dalje su zaražene tri osobe, 26-ogodišnji blizanci u Zagrebu i jedan muškarac u Rijeci.

Što se tiče karantene, ukoliko bude potrebe, ministar kaže da imaju planove za nekoliko koraka unaprijed.

'Ovo nije priča od jučer. Mjesec dana se spremamo. Gdje će biti karantena, to je manje bitno. Biti će ih koliko god bude potrebno', kaže Beroš. Na upit je li trebalo baš tako naglo izbaciti ljude iz Tomislavova doma, poručuje kako je riječ o zdravlju građana koje je na prvom mjestu, te da to nije bila njegova procjena, ali i da se to možda moglo drugačije izvesti.

Komentirao je i današnje kritike načina na koji Hrvatska pokušava spriječiti širenje koronavirusa. Slovenski premijer Marjan Šarec ocijenio je da je kontrola koju je Hrvatska uvela na nekim graničnim prijelazima sa Slovenijom zbog koronavirusa nedjelotvorna i gospodarski štetna.

'Mi provodimo mjere na granici zbog zaštite zdravlja hrvatskih građana. Tome nema alternative Čekanje od sat-dva ili tri ne predstavlja problem. Naše mjere su utemeljene i stručne. Što se tiče prigovora, mi branimo i sve građane EU, uključujući i Slovence. Ugrozi zdravlja nema alternative', kaže ministar.