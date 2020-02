Stručnjaci hvale Singapur zbog reakcije na koronavirus, ali ona ima i svoju tamnu stranu

Dio stručne javnosti ne štedi pohvale Singapuru za odlučan i odličan pristup borbi protiv širenja koronavirusa Covid-19, no mjere kojima je to postignuto odraz su vrlo visoke uloge koju državne vlasti imaju u svakodnevnom životu ovog grada države

Brza reakcija i strah od moguće epidemije vrlo su razumljivi. Singapur je grad država na otoku površine tek nešto manje od dvostruke veličine našeg otoka Brača , no za razliku od petnaestak tisuća otočana na Braču, u Singapuru živi više od pet i pol milijuna ljudi . Uz to, važno je turističko i poslovno središte. Kroz tamošnji glavni aerodrom godišnje prođe gotovo 70 milijuna ljudi , a samo turista iz Kine dolazi gotovo četiri milijuna.

Singapurski uspjeh dijelom je posljedica nekih povoljnih okolnosti, poput geografije same države, jer je lakše provoditi uspješan nadzor nad manjim teritorijem, no puno više tamošnje društvene situacije. Kako tome svjedoči novinarka američkog tjednika The New Yorker koja živi u Singapuru: 'Gotovo svaki aspekt života ovdje, od rutâ javnog prijevoza do političkog diskursa, pod pažljivom je kontrolom vlasti.'

Prijetnja epidemije stoga je rezultirala 'neprekidnim obavijestima vezanim uz virus: žurnim e-mail porukama, ozbiljnim obavijestima na oglasnim pločama i hitnim porukama iz vlade na WhatsAppu'. Visoka uloga države znači i da će se na ulazu zgrade u kojoj stanujete samo pojaviti državni službenik s elektroničkim termometrom i 'velikom bocom dezinficijensa' za ruke te će mjeriti temperaturu stanarima. Škole roditeljima šalju listiće na kojima moraju svakog dana s djetetom poslati očitanje temperature od tog jutra.