Beroš izbjegao odgovoriti koja još europska zemlja ima liberalne mjere kao i Hrvatska: 'To je pitanje za epidemiologe'

O Koloni sjećanja u Vukovaru, epidemiji i zdravstvenom sustavu koji je pred najvećim izazovima u Dnevniku Nove TV govorio je ministar zdravstva Vili Beroš

Otkrio je i da epidemiološka struka iz dana u dan razmišlja o novim mjerama.

Na pitanje koja još zemlja u Europi ima mjere liberalne kao Hrvatska, Beroš je odgovorio da je to pitanje za epidemiologe. Na pitanje znači li to da on u ovom trenutku ne zna koja je zemlja liberalnija s mjerama, Beroš je nakon kratke stanke ponovio da je to 'pitanje za epidemiološku struku'.

Kada je riječ o antigenskim testovima, pomoću kojih je Slovačka testirala cijelu populaciju, Beroš je rekao da epidemiolozi u dogovoru s gradskim epidemiolozima planiraju što i kako dalje.