Beroš kaže da smo daleko od sloma bolničkog sustava, računa na one koji su preboljeli koronu. A lockdown? 'To bi bilo jako loše'

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je potvrdio je da je Hrvatska vojska odlučila podržati nastojanja Vinogradske bolnice u opremanju Arena centra kadrovima i opremom

"Naši epidemiolozi rade vrhunski posao i pokušavaju ograničiti takve upade", rekao je i dodao kako je to pokazatelj da su u zdravstvenom sustavu svi skupa zajedno i da će tu bitku nastojati izboriti na korist sugrađana.

Potvrdio je i da je svakodnevni proboj virusa u bolnički sustav, ali da se to "ipak dešava kontrolirano".

Za opravdati je eventualne lakše propuste zbog velikog broja novozaprimljenih bolesnika, čak i do 40 teških i zahtjevnih bolesnika svaki dan, rekao je i dodao kako zasad nema elemenata koji bi ukazivali na veću disfunkcionalnost, no da treba pričekati do sutra kada se očekuje izvješće zdravstvene inspekcije.

Virus i na kardiokirurgiji u Dubravi, Beroš: Daleko smo od sloma bolničkog sustava

Na pitanje što s ostalim pacijentima u toj bolnici, budući da je potvrđen novi prodor virusa na kardiologiju i kardiokirurgiju, ministar Beroš rekao je da je to novi element i da odgovaraju izazovima iz sata u sat.

"To je sad novi element, on će samo pridonijeti našim promišljanjima da se čitava 'Dubrava' aktivira kao Covid-19 centar, iako smo nastojali dio C objekta ostaviti da pruža uobičajenu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Sesveta i Dugog Sela, ali očigledno će ovi proboji, na neki način, promijeniti naše promišljanje", rekao je Beroš.

"Moramo odgovoriti i odgovaramo izazovima iz sata u sat, moramo biti prilagodljivi. Oklijevanje nije ono što je u opisu mog radnog mjesta i moramo biti brzi u odlukama", dodao je.

Komentirao je i izjavu da u Ministarstvu zdravstva primaju mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne kontaktiraju svoje pozitivne pacijente ni njihove kontakte, što je izazvalo reakciju KoHOM-a.