Beroš: Imalo bi smisla uvesti obvezno nošenje maski na otvorenom

Ministar zdravstva Vili Beroš u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku nije konkretno otkrio eventualne nove epidemiološke mjere za jesen, no govoreći o obvezi nošenja zaštitnih maski na otvorenom rekao je da bi imalo smisla uvesti nešto slično u Hrvatskoj.

'Imalo bi smisla uvesti nešto slično i u Hrvatskoj na onim mjestima gdje se grupira više ljudi, znači, na tramvajskim, autobusnim čekalištima, gdje su određene turističke grupe, ali pažljivo ćemo pratiti situaciju i sukladno promišljanjima dovoditi nove mjere, kao i do sada', rekao je Beroš.



Rekao je i da nisu razgovarali o ograničenju okupljanja na 30 ljudi. Komentirajući pad broja novozaraženih u Hrvatskoj, odnosno odgovarajući na pitanje radi li se o trendu ili kratkotrajnom predahu, Beroš je rekao da to nije moguće reći. Rekao je da je bio vikend te da nisu radili svi liječnici obiteljske medicine, nisu upućivali bolesnike na testiranje.



Međutim, dodao je, epidemiološka služba na terenu vrijedno radi posao i taj njihov napor doveo je do toga da je najveći broj novooboljelih iz samoizolacije. 'To je jedan kontrolirani bazen i na taj način se širenje virusa sprečava. Tako da je moguće da će ove naše mjere - naravno, uz naglašavanje osobne odgovornosti - doista i uzrokovati da ti brojevi budu sve manji i manji, ali nije to moguće zaključivati na ovaj način', zaključio je Beroš.