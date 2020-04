Hoće li karantene koje su u privatnim objektima, kao zagrebačka, na kraju biti dodatni trošak za državu te možemo li u idućih pet dana očekivati ukidanje mjera za Dnevnik Nove TV objasnio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Na pitanje o dodatnom trošku kada se karantena izmješta u privatni objekt, kao što je to slučaj u Zagrebu, Beroš je rekao da je on potpisao odluku o karanteni, no da nema informaciju o tome jesu li objekti u javnom ili privatnom vlasništvu.

"Meni je samo bitno da dobijem popis objekata koji su proglašeni karantenama. Mislim da ostvarujemo svega 3500 noćenja. Ne vodim računa o tome tko plaća niti gdje su", rekao je Beroš.