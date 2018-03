Bernardić: Vlada se bavi ustaškim pozdravom dok gubimo mlade ljude

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u četvrtak je u Zagrebu članovima stranke predstavio nacrt novog programa SDP-a ‘Za dobro društvo’ ocijenivši da se novim programom i Statutom u SDP-u mijenja način dosadašnjeg funkcioniranja stranke, redefiniraju vrijednosti, ali i donosi novi smjer za Hrvatsku.

'Ovo je krovni dokument koji sadrži naše temeljne vrijednosti – slobode, jednakosti, pravednosti i solidarnosti. Uz vrijednosti antifašizma, to je ono s čime se mi kao istinski socijaldemokrati identificiramo. U našem fokusu je čovjek koji živi od svojeg rada, njegovo dostojanstvo, njegova budućnost. Ako nas pitate, koga to kao stranka predstavljamo, reći ću vam da su to oni slabiji i nezaštićeni u ovom društvu: siromašni, umirovljenici, ali predstavljamo i radnike i poslodavce. Njihovi interesi više nisu suprostavljeni. Pravedan odnos prema radniku i moralan kapitalizam je nešto što trebamo afirmirati u Hrvatskoj’, rekao je Bernardić, kako je prenio SDP.

Bernardić je rekao kako ‘već dulje vremena traje hajka na SDP jer su odlučili ukazati na sve nemoralne radnje koje se odvijaju u Agrokoru’.