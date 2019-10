[VIDEO] Zekanović Jandrokoviću: E moj sinko, ti si pluskvamperfekt!

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na početku današnje sjednice Sabora kritički se obrušio na stanje u Hrvatskoj, pozivajući vladajuće da 'prekinu agoniju i raspišu izbore'. Hrvoje Zekanović (HRAST) potpuno se raspojasao, govoreći da se obitelj Plenković nije radovala 90-ih godina kada je na vlast došao HDZ na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom, jer su oni bili neka druga opcija

'Živimo u zemlji gdje je zdravstvo pred potpunim kolapsom, iz koje je glavom bez obzira pobjeglo je preko 150.000 radno sposobnih ljudi, izjeda nas korupcija a s druge strane DORH spava. Živimo u zemlji u kojoj građani nemaju povjerenja u institucije, DORH, pravosuđe, Vladu, predsjenidu. Zakoni u ovoj zemlji nisu jednaki za sve. Moćnici i korumpirani političari godinama izbjegavaju ruci pravde, a građani se s pravom boje za svoju djecu', ustvrdio je Bernardić.

Dodao je da se Vlada ruga učiteljima tvrdeći da nema novca za njih.

'A bilo ih je za povećanje plaća predsjedniku Vlade i Sabora, i to za 4.000 kuna mjesečno. Bilo je novca za povećanje plaća većih od 18.000 kuna. Očito je da novca ima, pogotovo ako turizam i gospodarstvo rastu, kako kažu, ako se smanjuje deficit. Zašto ne žele sa sindikatima pregovore privesti kraju? Ministrica Divjak i predsjednik HNS-a Vrdoljak glume da im je stalo do učitelja i povećanja plaća. Premijer im je poslao porulku da su mu nebitni. Računa na njih jedino kada mu treba većina. Da je HNS-u isreno stalo do učitelja, išli bi do kraja, pa makar po cijenu pada Vlade', poručio je Bernadić.