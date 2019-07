Bernardić o rekonstrukciji Vlade: To je prikrivanje kriminala

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u četvrtak je smjenu ministara za koje je SDP tražio opoziv ocijenio kao dokaz da su imali pravo o njihovoj upetljanosti u korupciju, ističući kako to ne smatra pobjedom oporbe, već porazom demokratskog sustava, pri čemu je rekonstrukciju Vlade nazvao "prikrivanjem kriminala"

"To što su svi ministra za koje smo tražili opoziv maknuli pokazuje da smo imali pravo da su bili duboko upetljani i osumnjičeni za korupciju. Nažalost, to nije naša pobjeda, to je poraz Hrvatske, to je poraz demokratskog sustava i poraz neovisnih institucije", kazao je Bernardić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

Istaknuo je kako je zbog korupcije u hrvatskom društvu mnogim mladim ljudima ukradena budućnost, a starijima dostojanstvo.