U Beogradu uz puno drame proradila spalionica otpada. Što Hrvatska može naučiti iz te priče?

Postrojenje u Vinči, nedaleko od starog odlagališta otpada, koštalo je oko 400 milijuna eura. Prema podacima iz ugovora o javno-privatnom partnerstvu, do kojih je došla i objavila ih još 2017. godine Inicijativa Ne davimo Beograd, taj grad se obvezao plaćati koncesionaru 38 milijuna eura godišnje, što ukupno iznosi oko 1,15 milijardi eura tijekom 30 godina. Ugovor je prema njihovim tvrdnjama potpisan na 25 + pet godina.

Iz Inicijative su upozoravali i na to da je ugovorom predviđeno povećanje računa koje građani plaćaju za otpad četiri do pet puta. Uz sve to, tvrdili su, obaveza Beograda je otkup toplinske i električne energije te će se za prvih 12 godina naplaćivati po povlaštenoj cijeni, dva do 2,5 puta višoj nego na međunarodnom tržištu.

Pogrešno planiranje

Unatoč negodovanju, spalionica je sagrađena pored novog odlagališta i puštena u pogon. Ali da cijela priča u startu nije planirana onako kako to treba biti, pokazuju brojke.

Naime ugovorom je predviđeno da u Vinču stiže 510 tisuća tona otpada godišnje, od čega bi se 340 spalilo, a 170 završilo na odlagalištu otpada.