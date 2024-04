Benčić: Plenković se predstavlja kao europejac, a žene su mu redudantna tema

'Premijer u odslasku Andrej Plenković je izjavio je da je pitanje žena na listama redudantno. Ja mu poručujem da je on redudantan i da će mu to građani kroz dva tjedna reći na izborima. To je čovjek koji se načelno predstavlja kao veli europejac, ali žene su redudantne', kazala je Benčić.