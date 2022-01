Benčić i Bartulica potpuno suglasni o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu

Većina saborske oporbe u načelu se protivi slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu u slučaju eskalacije sukoba na tom području, a dođe li takav zahtjev iz NATO-a saborski će se klubovi, kažu, o tome morati konzultirati

Sličnog mišljenja je i Domagoj Hajduković iz Kluba socijaldemokrata koji smatra da to uopće nije na dnevnom redu tako da misli da toga neće ni doći. "Ukrajina nije članica NATO-a, mi prema njoj nemamo nikakve obaveze, tako da, s te strane, zaista ne vidim da bi do toga uopće došlo. Ako dođe, pričat ćemo. Ovisi kada i u kakvim okolnostima, ali u ovakvim i sada, ne", kazao je Hajduković.

SDP-ova Sabina Glasovac rekla je u četvrtak kako smatra da Sabor neće ni doći u poziciju da se izjašnjava o tom pitanju. "Kada vidimo kako se razvijaju stvari posljednjih nekoliko dana, izgledno je da se sjeda za stol da se razgovara i pregovara. To bi u konačnici značilo da ćemo moguće, na sreću svih nas, izbjeći najgori mogući scenarij tako da vjerujem da do glasanja o tome u Saboru uopće neće ni doći", kazala je.

Na pitanje o mogućnosti da NATO zatraži, a predsjednik Republike odbije dati suglasnost na slanje vojnika HV-a u Ukrajinu te se to pokuša premostiti donošenjem dvotrećinskom većinom u parlamentu, Sandra Benčić najavila je da će Klub zeleno-lijevog bloka glasati protiv slanja vojnika. Mislim da Hrvatska ne može imati divergentan stav dviju grana vlasti oko ovog pitanje i to je u ovoj situaciji nedopustivo jer nije riječ o minornom pitanju nego o potencijalnoj eskalaciji sukoba u našoj relativnoj blizini koja globalno može imati dalekosežne posljedice. O tome Hrvatska mora imati jedinstven stav, istaknula je.

Naša uloga unutar NATO-a, dodaje, trebala bi biti puno više usmjerena na davanje naših kapaciteta za prevenciju sukoba, za diplomaciju, za što, na žalost, s našim ministrima vanjskih poslova nemamo puno kapaciteta, na postkonfliktnu izgradnju mira, zajednica i društva. "U tome imamo najviše iskustva i to bi trebala biti naša uloga u NATO-u, a ne isključivo vojna komponenta. Ni EU ni drugi dionici nisu po pitanju deeskalacije konflikta između Ukrajine i Rusije napravili dovoljno nego su se s obje strane povlačile poteze koji su doveli do sadašnje situacije i mi takve poteze ne podržavamo", zaključila je.

Hrvatska kao članica NATO-a treba poštivati pozive tog Saveza, ali NATO nije donio nikakvu odluku i zato ne znam zašto Hrvatska treba biti tema ovog velikog geopolitičkog sukoba i zašto se mi na takav način, zahvaljujući Milanoviću i Plenkoviću petljamo i guramo gdje nam nije mjesto. Vidite li da se neka od zemalja naše veličine petlja u taj sukob? Nitko to ne radi osim Hrvatske, zahvaljujući našem premijeru i predsjedniku države, smatra Grmoja.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta smatra da ne bi trebalo slati HV u Ukrajinu, no, dodaje, ako dođe do toga da Sabor mora odlučiti dvotrećinskom većinom, imat ću konzultacije s kolegama unutar Kluba oko toga. "Mi razumijemo položaj Ukrajine i podržavamo njihovo pravo da sučuvaju teritorijalni integritet, svoj suverenitet, kao što smo i mi, međutim, nismo za slanje hrvatskih vojnika tamo. Imamo situaciju da su se, nažalost, vodeći ljudi države nisu unaprijed konzultirali oko toga, ova situacija je jako štetna za Hrvatsku općenito, ne ulijeva povjerenje ako se oni u javnosti prepiru oko tog pitanja. Predlažem da se ponašaju zrelo i da pokušaju sjesti za stol jer imaju zajedničku odgovornost", apelirao je Bartulica.

Nezavisni Hrvoje Zekanović poručuje kako ne želi da naši vojnici ginu, ali podsjeća da smo članica NATO-a i da imamo obaveze.

"Nisam za to da idemo tamo, ali ako stav NATO saveza bude da se šalju vojnici u Ukrajinu, mi to kao članica moramo poštivati. Hrvatska je odabrala saveznike, 2009. godine smo ušli u NATO pakt, punopravna smo članica EU-a, ali to je naš slučajni predsjednik očito zaboravio. Hrvati nisu kukavice i svoje saveze i danu riječ ne raskidaju olako - kaže Zekanović, naglasivši da Hrvati neće izdati nikoga pa ni ovaj put Ukrajince 'bez obzira na to što slučajni predsjednik daje izjave koje nemaju veze s ničime i koje su kukavičke".