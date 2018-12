Bauk predlaže da se besplatni brodski prijevoz omogući djeci s teškoćama

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u utorak je na konferenciji za novinare u Saboru predstavio prijedlog dopuna Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojima traži da se, kako je kazao, 'maloj, ali najranjivoj skupini stanovništva', djeci s teškoćama u razvoju i osobama s težim invaliditetom s prebivalištem na otoku te njihovim pratiteljima i vozilima omogući pravo na besplatni prijevoz trajektima i katamaranima

'Vjerujem da ćemo kolege Maras, Grbina, ja i drugi pojačanim radom nadoknaditi izlazak Ane Komparić Devčić iz Kluba', rekao je Bauk, dodavši da što je manje onih koji žele otići u suprotni tabor 'kohezija je jača, a brojčano smo manji'.

'Sve što vam je nelogično propitujte dok vam ne uzmu mikrofon ili dok vam ne kažu 'slatki ste'

Na pitanje jesu li razlozi odlazaka zastupnika iz SDP-a u problemima u stranci ili u političkoj korupciji, Bauk je odgovorio da misli da je riječ i o jednome i o drugome. 'Problem je kada netko tko je izabran na listi SDP-a prelazi HDZ-u. Što se tiče političke korupcije, političko djelovanje i iskustvo mi govori da ono što se ne može logično objasniti nego se traže izgovori, najčešće je riječ o korupciji, a vi ocijenite jesu li razlozi koje su neke kolege i kolegice navodili logični ili nisu', istaknuo je Bauk, koji nije htio nagađati o eventualnim novim napuštanjima stranke.

'Koalicija koja je trenutačno na vlasti sklepana je s raznih strana. Recimo, koalicija između Komparić Devčić i Steve Culeja, koalicija između Milanke Opačić i Branimira Glavaša, koalicija koja je bila prije između Milorada Pupovca i Hrvoja Zekanovića. Ako tu nema gnušanja međusobnih stavova, zašto bi to onda premijera brinulo. Ako aktere te koalicije ne brine s kim su, onda bi puno manje trebalo brinuti premijera Plenkovića što mu radi koalicijski partner. On na to ima odgovor 'ja nemam ništa s tim' i misli da je to dovoljno, a jako je malo onih koji će mu postaviti dodatno pitanje. Jedino mogu apelirati da sve što vam je nelogično propitujete dok vam ne uzmu mikrofon ili dok vam ne kažu 'slatki ste'', osvrnuo se Bauk na to što s Plenković s gnušanjem odbacuje odgovornost HDZ-a za bujanje Bandićeva Kluba zastupnika koji mu drži većinu.

Komentirajući međusobne prozivke Komadine i Vojka Obersnela tko je kome loše mentor, nakon što je Komparić Devčić napustila stranku i priključila se Klubu zastupnika Milana Bandića, Bauk je kazao da bi bilo bolje da je takvih prozivki manje jer to ne ostavlja dobru sliku na odnose unutar SDP-a, a po njegovoj ocjeni, veću odgovornost snosi onaj tko je prvi počeo.