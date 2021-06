Bauk objasnio što slijedi nakon raspuštanja zagrebačkog i brodskog SDP-a: Došlo je vrijeme da vodstvo poduzme određene mjere

U RTL-u Danas gostovao je potpredsjednik saborskog Kluba SDP-a Arsen Bauk. Govorio je o odlukama sa sjednice predsjedništva i daljnjim koracima nakon raspuštanja stranačkih ogranaka u Zagrebu i Slavonskom Brodu te vodstva stranke Međimurskoj županiji

"Pretpostavljam da će to raditi povjerenici u mjesnim organizacijama. Njih je u Zagrebu 17. Ako oni budu imali dilema, vjerojatno će tražiti savjet iz Središnjice s Iblerovog trga", kazao je Bauk.

"Što se tiče broja članova? Objasnit ću to na jednostavnom primjeru: u Rijeci je kandidat za gradonačelnika na našem stranačkom tijelu prošao za jedan glas, bilo je 12-11. Bitno je da je nakon te odluke i onih 12 i onih 11 radilo za tog kandidata. To je bilo 12 plus 11. U ovim situacijama radilo se obrnuto. Nije bilo 12 plus 11 nego 12 minus 11", objasnio je Bauk.

Smatra da je činjenica da je do izbora sada tri godine olakšavajuća okolnost da se sve ne mora raditi na brzinu. "Što se tiče Zagreba, sutra bi Predsjedništvo trebalo raspravljati o koalicijskom sporazumu, što znači da ćemo imati mogućnost i participacijom u vlasti pokazati za što se naši ljudi zalažu", kazao je Bauk i dodao da će svi članovi koji su i dosad bili članovi, a prihvaćaju program i statut SDP-a, i dalje biti članovi.

"Vjerujem da će se gradski SDP manje baviti sobom i svojim odnosima, a više politikom i problemima građana i nuditi rješenja", rekao je Bauk.