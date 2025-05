Bauk o aferi Softver: To je neugodna situacija za HDZ

Zato su, dodaje i poduzeli neke korake poput izmjena Kaznenog zakona da takve stvari više ne izlaze u javnost, protiv čega je oporba prosvjedovala.

Ivana Kekin (Možemo!) kaže da zna samo ono što su mediji objavili i da treba pričekati razvoj tog slučaja, ali dodaje da je nijedan ishod ne bi osobito iznenadio.

Koliko traje afera

Podsjetila je koliko sve to već traje, navevši da je to djelo počinjeno 2018. godine, Žalac je uhićena 2021., EPPO je optužnicu podignuo 2022., a mi smo, ističe, u 2025. godini,. Skandaloznim ocjenjuje koliko dugo to traje i koliko dugo nakon što se ukrala tolika količina javnog novca mi još nismo ni blizu ishoda slučaja.

„Treba podsjetiti i da je DORH na temelju istih dokaza odbacio daljnje procesuiranje tvrdeći da nema dovoljno dokaza da bi se posumnjalo na kazneno djelo za koje je Žalac osumnjičena, za razliku od EPPO-a koji je u tome vidio kazneno djelo.

Dodala je i da se možemo vratiti na slučaj još jednog bivšeg člana Vlade Vilija Beroša i na to tko vodi taj slučaj, kazavši da kada te dvije slike stavimo u jedan okvir, jasno je zašto ljudi ne vjeruju hrvatskom pravosuđu.

Kekin nije htjela nagađati hoće li Žalac, odluči li priznati krivnju, teretiti još nekoga.

Slučaj iz ladice

Mostov Marin Miletić ustvrdio je da je Žalac očigledno stisnuta i shvatila je da će dugo godina biti u ne baš lijepoj sobi sa željeznim rešetkama pa je procijenila da je bolje ući u bilo kakvu nagodbu.

I on je podsjetio da je bivša glavna državna odvjetnica i DORH slučaj držala u ladici, odmahivali su rukom i govorili da tu uopće nema predmeta za nikakve rasprave, a kamoli za ozbiljne optužbe, dok se nisu umiješali europski istražitelji.

„I kako to već bude u Hrvatskoj, kada su se umiješali europski istražitelji, onda smo vidjeli da ne samo da se dogodila velika prijevara preplaćivanja softvera 1,3 milijuna eura više nego i krak te hobotnice koji pitanje je do kuda vodi. Od glavnog državnog odvjetnika očekujem da radi svoj posao, jer me uopće ne zanima tko je gdje koga stavio, i da istragu provede kompletno do vrha kamo god ona vodila”, poručio je Miletić.