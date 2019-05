Bauk: Milanović bi bio najbolji kandidat, ali sumnjam da bi bio kandidat liberala

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u srijedu je rekao da bi Zoran Milanović bio najbolji predsjednički kandidat, ali sumnja da bi bio HNS-ov i drugih liberalnih stranaka

„S Miloradom Batinićem bih se složio samo u jednom, a to je da bi Zoran Milanović bio najbolji predsjednički kandidat. To da bi bio njihov, to sumnjam, a što se tiče liberalnog, a ne socijaldemokratskog opredjeljenja, podsjetio bih na neke mjere njegove Vlade poput oprosta dugova, švicarskog franka, poreza na dohodak i povećanje plaća, što se nikako ne bi moglo svrstati u tu vrstu politike kako je Batinić rekao“, kazao je Bauk.

Batinić (HNS) je danas pozvao Milanovića da bude predsjednički kandidat liberalnih stranaka jer je, kako je rekao, više liberal nego socijaldemokrat.