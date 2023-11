Barušić o mogućnosti epidemije upale pluća u Hrvatskoj i hripavcu kojeg je sve više

Dodao je da je to bolest ponajprije djece starije od pet godina i mlađih odraslih.

Barušić je naglasio da prema trenutnim podacima nema naznaka da bi moglo doći do epidemije.

- Vjerojatno je to jedan efekt koji se vidi u ovom postpandemijskom razdoblju gdje su određene epidemiološke mjere oslabljene, odnosno smanjene na jednu nižu razinu. Svi oni uzročnici kojima je populacija bila izložena u pretpandemijsko doba - sada dolaze do izražaja, jer društvo nije prokuženo prirodnim prebolijevanjem, poručio je.

Osvrnuo se i na redove u kineskim bolnicama te istaknuo da je do širenja zaraze dijelom došlo i zbog slabljenja prirodnog imuniteta.

- Što se tiče kliničkih slika, one se najvećim dijelom mogu zbrinjavati ambulantnim putem, a u vrlo malom broju slučajeva djeca se moraju hospitalizirati, objasnio je.

- Činjenica je da imamo necijepljene djece. To je jedan od problema koji je pogodovao širenju infekcije u ovom periodu, rekao je.

- U odnosu na prošli tjedan, hripavac je u daljnjem porastu, prema informacijama HZJZ-a - s današnjim danom je 861 prijavljeni slučaj hripavca, i dalje je to dominantno u dobi iznad 10 godina, rekao je. Objasnio je da je "teško reći u kojoj je fazi hripavac s obzirom na neki vrhunac". - Nema onih teških kliničkih slika, osobito kod najranjivijih pacijenata, a to su mala necijepljena djeca, dodao je.

Kazao je da je "neizloženost onim uobičajenim patogenima u pandemijsko doba" mogla pridonijeti širenju zaraze, ali je i ustvrdio da su mjere za vrijeme COVID-a bile opravdane. Otkrio je i koliko je cjepivo učinkovito.

- Cjepivo je prije svega obavezno, ali nije da dovodi do trajne zaštite. Prema različitim istraživanjima, traje od četiri do pet pa do deset godina, zaključio je Barušić na HRT-u.