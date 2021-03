Barić: Predsjednik mora poštovati proceduru. Ona je propisana Zakonom od ljeta 2018. Ocjenu za njegovu ustavnost nisu podnijeli oni koji su trebali već privatna osoba - Dario Juričan

'Svatko može nešto misliti, ali procedura je propisana Zakonom od ljeta 2018. Što smo otada radili? Zašto nitko dosad to pitanje nije postavio, a jako dobro se znalo kad ide izbor predsjednika Vrhovnog suda. Bojim se da ovo uopće nije pitanje ustavnosti, kako se postavlja u javnom prostoru, već da se ovdje žele nažalost bildati mišići i okrenuti priča na nešto što nije slučaj', rekla je ustavna stručnjakinja Sanja Barić komentirajući aktualna prepucavanja oko izbora predsjednika Vrhovnog suda

Na upit znači li to da predsjednik krši Zakon, Barić kaže da će konačnu odluku o tome vrlo brzo donijeti Ustavni sud. Moguća su dva ishoda. Ili je zakon odnosno procedura neustavna.

'Ako je tako, onda se može postupati kako postupa predsjednik. Međutim, jedino Ustavni sud može odlučiti je li Zakon sukladan s Ustavom. Činjenica da do sada nitko, ni predsjednik niti oporba, a jedna petina zastupnika je ovlaštena pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom, dvije godine nitko nije pokrenuo ovaj postupak. Neobično bi bilo da ispadne da je Zakon sada neustavan, a do sada nitko o tome nije razmišljao. Bojim se da samo gledamo na to kakav će biti ishod', rekla je

Druga varijanta je da je Zakon sukladan s Ustavom.

'Onda doista ne vidim kako bi to Ustavni sud mogao konstruirati, kolokvijalno rečeno, da "vuk bude sit, a ovca cijela" pa da kažemo: "procedura je tu, ali predsjednik ako ne želi ne mora je se držati". To je opet rušenje procedure. Sve se svodi na to je li ovaj Zakon sukladan s Ustavom, a to može isključiti jedino Ustavni sud', navela je Barić.

Barić konkretni Zakon ne smatra neustavnim

'Ne vidim problema s ustavnošću ovog Zakona. Može imati neke nedorečenosti, neke stvari su možda mogle biti bolje napisane. Smatram ni da ga velika većina dosad nije smatrala neustavnim jer nitko od državnih tijela iako je imao priliku nije podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti već jedna privatna osoba, Dario Juričan, zbog kojeg će Ustavni sud sada postupati. Bildanje mišića Milanović je mišljenja da je Državno sudbeno vijeće nepotrebno u procesu izbora predsjednika Vrhovnog suda', smatra Barić.

Dodala je da svatko ima pravo na mišljenje, ali ističe da je procedura propisana zakonom još od ljeta 2018. Pita se zašto dosad nitko nije reagirao.

'Koja god da je procedura i predsjednik i Sabor imaju snažnu poziciju. Nitko ne može nikome nametnuti svojeg kandidata. Mora postojati suglasno mišljenje predsjednika i saborske većine. Ova svađa narušava povjerenje u pravni poredak i šalje krivu poruku građanima, a to je - ne sviđa mi se ishod neke procedure pa je više neću poštivati. Neprihvatljivo!, poručila je Barić.

Kriza nepoštivanja propisa

Ustavna stručnjakinja poručuje kako ova status quo situacija neće dugo potrajati jer će odluka Ustavnog suda stići uskoro, kako su i najavili. Ističe kako ovdje nemamo krizu institucije Vrhovnog suda već krizu nepoštivanja propisa.

'Procedura je propisana, Sabor je se drži, predsjednik ju dovodi u pitanje. Neće trajati dugo, Ustavni sud će odlučiti zahvaljujući privatnoj osobi, a ne ovima koji su odavno trebali pokrenuti te postupke. Ne trebamo se brinuti što će biti s Vrhovnim sudom, mandat trenutnom predsjedniku traje do 15. srpnja, a nakon toga će ga bude li potrebno sukladno zakonu zamjenjivati zamjenici', rekla je.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je predsjednik Zoranu Milanoviću vratio na doradu finalni prijedlog.

'Ja ne vidim kako bi predsjednik mogao doraditi dokumentaciju, ako uporno govori da ne želi poštivati proceduru. Jedino ako bi popustio, to je jedini način kako može isproducirati to što se traži', zaključila je Barić.