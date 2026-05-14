Bardella kritizirao AfD: 'U mnogo toga se slažem s Merzom'

„Unutar AfD-a djeluje snažno krilo koje je protiv Europske unije i traži istupanje Njemačke. To nisu naše pozicije, mi želimo promjene ali bez uništavanja“, rekao je Jordan Bardella u razgovoru za FAZ.

Istodobno je potvrdio mnoge poveznice s politikom njemačkog kancelara i predsjednika demokršćanske Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichom Merzom.

„Mi se slažemo u tome da treba suzbiti birokraciju unutar EU-a…a i kad je u pitanju migracijska politika većinom se slažem s njemačkim kancelarom“, rekao je predsjednik RN-a i mogući kandidat desnih populista na predsjedničkim izborima u Francuskoj sljedeće godine.