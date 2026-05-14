Bardella kritizirao AfD: 'U mnogo toga se slažem s Merzom'

Predsjednik francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) i mogući kandidat na predsjedničkim izborima u Francuskoj Jordan Bardella pohvalio je u razgovoru za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) od četvrtka njemačkog kancelara Friedricha Merza te istodobno kritizirao desno-populističku Alternativu za Njemačku (AfD).
„Unutar AfD-a djeluje snažno krilo koje je protiv Europske unije i traži istupanje Njemačke. To nisu naše pozicije, mi želimo promjene ali bez uništavanja“, rekao je Jordan Bardella u razgovoru za FAZ.
Istodobno je potvrdio mnoge poveznice s politikom njemačkog kancelara i predsjednika demokršćanske Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichom Merzom.
„Mi se slažemo u tome da treba suzbiti birokraciju unutar EU-a…a i kad je u pitanju migracijska politika većinom se slažem s njemačkim kancelarom“, rekao je predsjednik RN-a i mogući kandidat desnih populista na predsjedničkim izborima u Francuskoj sljedeće godine.
Založit ćemo se za reviziju Schengena
On je rekao da bi u slučaju pobjede RN-a Francuska i Njemačka uz Italiju mogle uspostaviti strožu migracijsku politiku u Europi.
„Mi ćemo se u Vijeću EU-a založiti za reviziju Šengenskog područja pri čemu bi slobodan prelazak granice bio omogućen samo državljanima EU-a“, rekao je Bardella. Isto tako bi Francuska omogućila podnošenje zahtjeva za azilom isključivo u francuskim veleposlanstvima.
On je pritom žestoko kritizirao odluku španjolskog premijera Pedra Sancheza o legalizaciji ilegalnih useljenika.
„Potpuno je neprihvatljivo da je španjolski premijer bez dogovora s EU partnerima dao papire pola milijuna ilegalnih useljenika koji se sada mogu nesmetano kretati svim zemljama Šengenskog prostora“, rekao je Bardella.