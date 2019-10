Barcelonom marširalo deset tisuća zagovornika Španjolske

Oko 10.000 osoba noseći španjolske zastave promarširalo je u subotu središtem Barcelone obilježavajući nacionalni dan Španjolske, nekoliko dana uoči izricanja presude dužnosnicima Katalonije zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. kojeg je bio zabranio Ustavni sud

Idući tjedan, najvjerojatnije u ponedjeljak, Vrhovni sud bi trebao obznaniti presudu za dvanaestero katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje referenduma kojeg je bio zabranio Ustavni sud. Oni su posljedično u Barceloni bili proglasili samostalnu republiku Kataloniju koja nije zaživjela na terenu.

U subotu su brojni mediji u Madridu i Barceloni izvijestili kako će dužnosnicima biti izrečene zatvorske kazne do 15 godina, nešto niže od onih koje je zatražilo državno odvjetništvo jer sedmero sudaca Vrhovnog suda nije prihvatilo optužbu za pobunu, odnosno kvalifikaciju o upotrebi nasilja.

Predsjednik Vrhovnog suda, Manuel Marchena, u subotu navečer je tijekom službenog primanja na priredbi kod kralja Felipea VI, povodom nacionalnog dana Španjolske, rekao novinarima da je „još uvijek sve otvoreno“ te da među sucima koji trebaju presuditi „može doći do razlika do posljednjeg trenutka“.

Odbio je potvrditi novinske navode o kaznama dodavši da bi to bilo „nerazumno“. Time je dao do znanja da presuda još uvijek nije „određena“ dok je „ne potpiše i posljednji sudac“. Rekao je kako nije ljut no da mu se ne sviđa što je navodna presuda filtrirana u medije.

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je kako će se obratiti javnosti nakon izricanja presude.

Odvjetnici trojice optuženih katalonskih dužnosnika – Jordija Sáncheza, Jordija Turulla i Josepa Rulla – izrazili su čuđenje i nezadovoljstvo što je navodna presuda dospjela u medije. „To nije samo nepoštivanje optuženih i njihovih obitelji nego i povreda tajne navedene u zakonu“, rekao je njihov odvjetnik Jordi Pina. Potvrdi li se presuda koju su objavili mediji spreman je uložiti sudsku žalbu, poručio je.

Novine El Mundo, El País, La Vanguardia, agencija Reuters te javna španjolska televizija TVE objavile su, pozvavši se na neimenovane izvore sa suda, kako su suci Vrhovnog suda odbacili optužbu za pobunu no usvojili optužbu za poticanje stanovnika na rušenje državnog poretka, neposluh i korištenje javnog novca za organiziranje nezakonitog referenduma.

Prvooptuženi Oriol Junqueras, bivši potpredsjednik katalonske vlade, bit će osuđen na zatvorsku kaznu između 13 i 15 godina izvijestili su mediji. Državno odvjetništvo je bilo tražilo kaznu od 25 godina.

Bivši predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont bio je otišao u Belgiju nakon proglašenja republike te odande vodi međunarodnu kampanju za nezavisnost.

Ovo je najznačajniji sudski proces u Španjolskoj od uvođenja demokracije prije četiri desetljeća.

Katalonija, autonomna pokrajina na sjeveroistoku Španjolske, od 1978. godine ima svoju vladu, parlament, policiju, škole, bolnice, a katalonski jezik je služben u tamošnjim institucijama. Središnja vlada u Madridu upravlja vanjskom, obrambenom i fiskalnom politikom. Stanovnici Katalonije podijeljeni su po pitanju pune nezavisnosti.

Španjolska vlada u Madridu odbija referendum o nezavisnosti pozivajući se na španjolski ustav dok katalonska vlada u Barceloni inzistira na novom dogovornom referendumu.