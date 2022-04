[VIDEO] Banožić: Život Zorana Milanovića ustrojili su Udba i partija, oni su mu posložili život na pladnju

Polaganjem vijenaca i svečanom akademijom u Vukovaru je danas obilježena 31. obljetnica od osnutka 3. Gardijske brigade „Kune“ koja je dala nemjerljiv doprinos u obrani Republike Hrvatske. Obilježavanju obljetnice nazočio je i ministar branitelja Mario Banožić, koji je kasnije odgovarao na novinarska pitanja

Na upit kakva poruka sustavu se šalje na taj način Banožić je rekao kako je se povukao pred svim medijskim napadima kojima je bio izložen i to samo iz razloga da skine vojsku s naslovnica. Kazao je da kada je napadnut on da je napadnut i sustav te da će i dalje nastaviti raditi na taj način, prenosi Večernji list.

Na upit o isplati dnevnica pripadnicima HV-a koji su u pratnji predsjednika Milanovića, a koje nisu isplaćene, Banožić je rekao kako će one biti isplaćene na način kako se budu dogovorili u MORH-u te da je on uvijek na strani vojnika i vojnikinja. Prema njegovim riječima problem se pojavio jer su pripadnici HV-a slani na put za koji nema zakonskog utemeljenja nego je to radio Milanović iz hira kako bi pokazao da može raditi što mu je volja. Tvrdi i kako je se on postavio ispred sustava kako bi štitio proračun kao i sam sustav ali i kako bi kao ministar obrane mogao podnijeti čisto izvješće bez obzira na „marifetluke Zorana Milanovića“. Dodao je i kako je i to jedan od razloga zašto se ide u izmjenu Zakona o obrani podsjećajući kako ga je 2013. godine donio upravo Zoran Milanović da bi kasnije sam rekao da je loš. Po riječima Banožića to pokazuje kako je Milanović donosio loše zakone.