MORH i dalje ne isplaćuje dnevnice vojnicima u predsjednikovoj pratnji. Dug raste iz dana u dan

Ministarstvo obrane i dalje ne isplaćuje dnevnice vojnicima koji su u predsjednikovoj pratnji. Kako eskalira sukob između predsjednika Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića i MORH-a, tako raste i dug koji je sada premašio 82 tisuće kuna

Predsjednik Republike Zoran Milanović na to je uputio oštar komentar.

"Ministar je kriminalac, okej?! Kojem trenutno nitko ne može ništa. On ne želi vratiti odlukom Upravnog suda Burčula na posao. To je čovjek koji krši zakon zato što mu udbašenković to omogućava", istaknuo je Milanović.

Šef Vlade, Andrej Plenković, oštro je odgovorio Milanoviću.

"Ovo mi djeluje kao da je karijes naručio pitanje od vas", poručio je Plenković novinarima na upit o isplatama dnevnica vojnicima.

Premijer Plenković odgovorio je kako će "ministar to rješavati u okviru svojih ovlasti kao novoproglašeni kriminalac" te je dodao kako je "država u dobrome stanju". Ministar obrane Mario Banožić pred novinare nije stao punih 40 dana. Za to vrijeme više od 370 vojnika iz nekoliko postrojbi čeka svoj zarađeni novac.