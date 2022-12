Banožić: Vjerujem da su na oporbu utjecali Rusija i Putin

MInistar obrane Mario Banožić komentirao je odluku Hrvatskog sabora koji je odbio dati dozvolu za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

'Imamo oporbu koja bešćutno gleda na sebe, svoje interese, ne mareći prije svega za poziciju ukrajinskog naroda, ali isto tako niti za međunarodnu poziciju RH, a niti za sav onaj ugled Hrvatske vojske koji je do sada zaslužila u svim onim misijama i operacijama koje je imala s EU i NATO-članicama', kazao je Banožić za RTL.

Ustvrdio je da su se time svrstali 'na stranu Putina' i da će 'to nositi cijeli svoj politički život'.

'Ustav je tu vrlo jasan. Ako nema te suradnje, potrebna je dvotećinska većina. I kada se postavilo pitanje ustavnosti zakona, ja sam rekao, recite samo koji članak kažete da sam se ogriješio, odnosno da nije proveden u skladu sa zakonom. Odgovor nikada nije jasno dostavljen', odgovorio je Banožić i opet optužio one koji su izbjegli glasati za ili su glasali protiv, za to da su izbjegli pružiti pomoć narodu Ukrajine.

'Svih ovih godina procedura je bila jasna. Tako je bilo i ovaj put. U skladu sa zakonom zatražena je suglasnost. Suglasnost je predsjednik Republike uskratio, i to tako da je to poslao kao javno priopćenje. Čak, pokazao je svoje namjere da ne sudjeluje u ikakvom razgovoru, dok još nismo znali kako će se provoditi obučne aktivnosti, on je počeo komunicirati da je protiv toga', odgovorio je ministar obrane.

Dodao je da je predsjednik Zoran Milanović pružao podršku 'onima u Saboru koji su glasali kako su glasali, čineći pritom ogromnu međunarodnu štetu Hrvatskoj'.

Ministar Banožić ne smatra da je bila greška ići u Bruxelles onako kako se išlo, bez savjetovanja s predsjednikom: 'Naravno da ne, jer tada se iskazivala spremnost za sudjelovanja, što je učinilo 24 zemlje u tom trenu. Sve one odluke kasnije prolaze kroz nacionalne procedure...'

Rekao je da se oko ove odluke u Saboru još nije čuo s kolegom u Ukrajini: 'Ovo nije bilo pitanje bilateralne suradnje, nego pitanje EU misije vojne pomoći Ukrajini.'

U Saboru su se čule optužbe da je na oporbu utjecala Moskva, Putin, svakako utjecaji iz inozemstva. Vjeruje li ministar Banožić doista u to?

'Ja u to doista vjerujem. Vidjeli ste da se saborski zastupnici nemušto izvlače iz ovakve situacije glasanja, to su jasno činili pod pritiskom predsjednika Republike, isto tako pod pitanjima pojedinih sponzora koji su njih do sada gradili i kao političke stranke i dovodili ih u Sabor kao zastupnike', kazao je:

'Jasno se može čuti po hodnicima Sabora o čemu se radi. Ali najbolje da sami oni koji su glasali protiv, objasne zašto su to činili, jer mnogi su svoju političku karijeru gradili upravo na suverenitetu, na žrtvama, na agresiji. Neka objasne zašto danas, kad je trebalo stati na pravu stranu povijesti, pomoći narodu koji je unesrećen, oni su to odbili, izvlačeći se na nekakve priče o tome da je postojao nekakav sukob između unutarnje politike, što nije.'