Banožić o geostrateškom pozicioniranju Hrvatske: Četiri Rafalea stižu krajem 2023.

Ministar obrane Mario Banožić gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako će Hrvatska kupnjom 12 Rafalea imati zrakoplove ne samo za očuvanje borbene letačke sposobnosti nego i za bitan geostrateški položaj koji će se dogoditi i ne samo kao članici EU-a, nego i NATO-a. Prva četiri Rafalea stižu krajem 2023. godine

'Osim samog zadržavanja borbene spremnosti koja postoji unutar hrvatskog raznog zrakoplovstva mi s višenamjenskim borbenim avionima 4. generacije kao što su Rafali, smo postali dio onih članica NATO-a i EU-a koji imaju borbenu sposobnost. To je u ovom trenutku za nas vrlo bitno jer smo treća mediteranska zemlja s Rafalima, uz Grčku i Francusku tu je i Hrvatska. Na taj način sudjelujemo u bitnom geostrateškom pozicioniranju, prije svega kad govorimo o mogućnostima odvraćanja', istaknuo je ministar obrane.

Danas je MORH priopćio da se cijena nabave zrakoplova nije promijenila i da je 999 milijuna eura. Je li taj iznos jasno definiran ugovorom i može li se ona promijeniti, povisiti?

'Cijena je onakva kakva je i komunicirana od prvog dana. Nakon uspješnog završenog procesa nabave cijena je 999.068.943 eura i to smo jasno komunicirali, Danas su se pojavili upiti vezani za onu razliku koja se pojavila na odluci koju je pročitao kolega ministar financija Zdravko Marić, a odnosila se prvenstveno na PDV koji se mora platiti na sve nove proizvode i usluge, ali je isto tako u klauzuli koja se odnosi na indeksaciju cijena koja se može pojaviti u određenom razdoblju. To je dio koji se odnosi konkretno na sam zahtjev ugovora koji imamo i to je nešto što je normalno s obzirom na vrijednost ugovora i na razdoblje. Uvijek imate moguću stopu inflacije ili nešto što će se bitno promijeniti i zato se na ovakav način planira', rekao je Banožić.

Što sve ugovor podrazumijeva

Govoreći o tome što sve potpisani ugovor podrazumijeva, osim isporuke 12 zrakoplova, odnosno kako je regulirana nabava naoružanja, obuka pilota, izgradnja infrastruktura za njihov smještaj, servisiranje, ministar je rekao kako je to sve regulirano ugovorom.

'Ugovoru je prethodilo, odnosno cijeloj odluci Vlade studija koju je izradila naša međuresorna skupina. Kroz tu studiju predviđeni su gotovo svi troškovi koji će biti u 30 godina. S ovom cijenom kojom je definiran današnjim potpisivanjem tehničkog dogovora i tri ugovora s francuskim tvrtkama mi smo definirali i osnovne pakete naoružanja, ali i pričuvne dijelove i obučne pakete koji se odnose na zrakoplovne-tehničko osoblje, na naše letačko osoblje koje će imati svoju daljnju dinamiku temeljem toga ugovora na koji način će se pripremati za preuzimanje Rafalea, odnosno uvođenja u sustav Hrvatske vojske', objasnio je ministar obrane.

Godišnja cijena koštanja aviona

Upitan kako je cijena sata leta Rafaleom od 16.000-19.000 eura te koliko će nas godišnje koštati vojna borbena letačka sposobnost i koliko ćemo godišnje trošiti na tu eskadrilu ministar je rekao kako je izračunato za 30 godina kolika je cijena koštanja ovih aviona.

'Cijena koja se spominje u javnosti ne bih komentirao jer bi to bilo neozbiljno. Siguran sam da je naša međuresorna skupina, kada je radila, dobro izračunala i potrebu infrastrukture koja će se izgraditi i samu cijenu koštanja daljnje uporabe', rekao je završno Banožić.