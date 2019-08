Bandićeva stranka o obrazovanju: Odgajateljica u zagrebačkom vrtiću ima 17 posto veću plaću od nastavnika u školi

Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića predstavila je u utorak prijedlog za povećanje plaća u obrazovanju u sklopu kojeg predlažu da se u ovoj godini povećaju plaće učiteljima i profesorima deset posto, iduće godine još sedam posto te da se u 2021. nastavi trend povećanja od 17 posto

S prijedlogom će ići prema svim saborskim klubovima, bez obzira jesu li pozicija ili opozicija, a zatim i prema Saboru i Vladi, najavio je na konferenciji za novinare čelnik Stranke rada i solidarnosti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić . Apelirao je na premijera, Vladu, ministricu da to naprave što prije - "osiguraju učiteljima plaću primjerenu radu i uvjetima života te pošalju političku poruku kako je obrazovanje budućnost zemlje".

Nema izračun o tome koliko bi prijedlog njegove stranke koštao proračun, te je ustvrdio da je posao Ministarstva financija, premijera i resorne ministrice da to izračunaju.

"Nećemo birati sredstva, ona demokratska, tražimo podršku bez obzira tko je na poziciji, a tko u opoziciji. Prijedlog ide u klub zastupnika, a onda idu prema Vladi i Saboru i nećemo birati sredstva", poručio je Bandić.

Prijedlog ministrice Divjak je sramotan

Prijedlog ministrice obrazovanja Blaženke Divjak o povećanju plaća u obrazovnom sustavu za četiri posto nazvao je sramotnim, dodavši da su to trebali odavno napraviti. "Zato ćemo ih mi prisiliti da to učine i za to novaca mora biti. Sve ostalo je floskula i demagogija", ocijenio je Bandić.

Kazao je da prethodno nije razgovarao o prijedlogu svoje stranke s premijerom Plenkovićem. "Nismo mi u zajedničkom klubu", dodao je.

Potpredsjednica Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić Vukičević navela je da prema statistikama Europske komisije iz 2015./2016. najmanja učiteljska plaća u Hrvatskoj na godišnjoj razini iznosi oko 67.000 kuna (9000 eura), a najveća oko 115.000 kuna (15.270 eura) dok je europski prosjek najniže plaće na godišnjoj razini oko 183.000 kuna (24.351 eura), a najviše oko 287.000 kuna (38.255 eura).

Istaknula je da se plaće hrvatskih učitelja nalaze u prosjeku istočnoeuropskih zemalja, gdje su plaće niže od onih u zapadnim razvijenim zemljama.

Poručila je da lokalna samouprava itekako može utjecati na visinu plaće svojih zaposlenika u obrazovanju.

"Mišljenja smo da sukladno Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi polako dolazi vrijeme da lokalna samouprava u Hrvatskoj, diljem županija i gradova kao osnivača i vlasnika osnovnih i srednjih škola također mogu imati značajniji utjecaj na materijalni status učitelja i nastavnika, odnosno da oni koji postižu zajedno sa svojim učenicima iznimne rezultate, to moraju osjetiti na svojim plaćama", zaključila je Pavičić Vukičević.