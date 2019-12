Bandić vikao na novinarku Nove TV: Vi ne odvajate otpad. Radi vas mi je neugodno

Zagrebački gradonačelnik ponovno je napao novinarku Nove TV koja mu je, tijekom obilaska lokacije nekadašnjeg Diokija na kojoj je planirana izgradnja postrojenja za sortiranje otpada, postavila pitanje o gomilanju otpada po gradskim ulicama

Na novinarsko pitanje je li mu neugodno gledati prizore smeća po gradu, Bandić je na osobnoj razini verbalno nasrnuo na novinarku Nove TV optužujući je da je ona ta koja ne odvaja otpad jer da joj on to 'vidi po očima'.

'Ajmo u vaš auto sjesti i osobno se uvjeriti da li odvajate otpad. Vi tražite da meni bude neugodno što drugi ne rade svoj posao. Ajmo se uvjeriti jel laže koza ili rog. Ja ne lažem', nastavio je Bandić naglašavajući kako on svoj posao radi a da novinarka ne radi svoj posao.

Novinarka mu je pokušala objasniti da je njeno pitanje legitimno i da bi on kao gradonačelnik trebao odgovarati na pitanja koja zanimaju javnost, no Bandić je nije slušao nego se nastavio obračunavati s njom na osobnoj razini. U obranu kolegice stao je snimatelj koji je Bandiću rekao 'Ja to više ne mogu slušati, da vi ovdje napadate moju kolegicu. Otkud vi znate da ona ne odvaja otpad?'

Ovo je samo posljednji u nizu napada na predstavnike medija, a u pravilu Bandić napada novinarke i to one koje mu postavljaju za njega neugodna pitanja. Hrvatsko novinarsko društvo u više je navrata reagiralo tražeći od Bandića da prekine s praksom vrijeđanja i napadanja novinara, a posljednje priopćenje na tu temu objavilo je u petak, reagirajući na Bandićev napad na novinarku N1 televizije.

'Upozoravamo da su meta Bandićevih napada bile i kolegice i kolege s Hrvatskog radija, HTV-a, RTL-a i Nove TV, a posebno nas zabrinjava što se najčešće okomljuje na novinarke. Ponovo naglašavamo kako je pravo novinara postavljati pitanja, a dužnost političara na njih odgovoriti. Ne pristajemo na to da nam se onemogućava pravo na rad. Također podsjećamo kako su HND i Sindikat novinara Hrvatske zbog sve učestalijeg vrijeđanja novinarki i novinara koje dolazi od političara prije nekoliko mjeseci pokrenuli kampanju „Samo odgovorite na pitanje“.

HND još jednom poziva sve novinarke i novinare da ne dopuste vrijeđanje te da pokažu solidarnost kada političari i druge javne osobe napadaju njihove kolegice i kolege', piše, među ostalim, u priopćenju koje je HND objavio u petak povodom Bandićevog napada na novinarku N1 televizije.