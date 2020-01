Bandić o podršci Divjak: Strpite se do petka

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u srijedu novinarima, koji su ga pitali hoće li njegov Klub u Saboru podržati ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak, da se strpe do petka, kada će u Hrvatskom saboru biti glasanje o prijedlogu oporbe za smjenom Divjak

Za daljnju podršku zagrebačkog HDZ-a, iz kojega se sve glasnije čuje da im suradnja s Bandićem samo šteti,kazao je kako očekuje podršku svih kojima je u interesu napredak grada i ponovio da su 'jedini pravi istinski koalicijski partneri gradonačelnika građani koji su ga izabrali'.

'Pametan uči cijeli život, a budala se rodi pametan', odgovorio je na pitanje novinara kako je došao na ideju da odvoz otpada nakon poskupljenja od 1. veljače, ponovno pojeftini od 1. travnja.

'Proceduru ćemo ispoštivati, do kraja tjedna će se iskomunicirati u Čistoći da se organizacijskim i kadrovskim preustrojem plastika i papir odvoze jednom tjedno, umjesto svaki drugi tjedan. Vozit će se onoliko puta koliko bude trebalo da grad bude čist', ustvrdio je Bandić.

Najavio smanjenje fiksnog dijela cijene odvoza otpada

Najavio je da se vezano za smanjenje fiksnog dijela cijene odvoza otpada ide u javno savjetovanje, koje će trajati 30 dana.

'Do kraja tjedna će se pripremiti odluka i krajem veljače na Skupštini ćemo ići s izmjenom odluke - smanjenje fiksnog dijela cijene za 25 do 30 posto, uvođenje socijalnih osigurača ili kriterija za one koji su primatelji socijalne pomoći da im Grad subvencionira plaćanje odvoza komunalnog otpada', rekao je Bandić.

Komentirajući smanjenu kvalitetu zraka u Zagrebu, poručio je da nitko ne nosi masku na ustima, nema nikakvih problema, a građani su sigurni.

U kvartu Dugave i okolici zabilježena je visoka koncentracija lebdećih čestica prašine iznad propisane granične vrijednosti pa su izdane preporuke za izbjegavanje dugotrajnih tjelesnih aktivnosti na otvorenom, a građane se poziva da se što je moguće više voze gradskim prijevozom.

'Građani su sigurni, nema nikakvih problema. Jedan dan se dogodilo da su neke čestice došle, pritisak je bio, nizak tlak, spustila se omara na Zagreb. Što očekujete od mene da ja polovim sve te čestice', kazao je Bandić.

U povodu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije i proslave Dana međunarodnog priznanja Hrvatske Bandić je zajedno s vojnicima i zapovjednikom Kravat pukovnije Željkom Matejčićem te ravnateljem ustanove Academia Cravatica Marijanom Bušićem i Klubom veterana 148. brigade Hrvatske vojske sudjelovao u vezanju crvene kravate na spomeniku prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.