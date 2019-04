Bandić o zapošljavanju: Dotična mlada nije iz moje familije. Zapošljavam sposobne, ne podobne

U srijedu je održana konferencija za novinare uoči sjednice gradske skupštine grada Zagreba na kojoj je među ostalim gradonačelnik Milan Bandić bio upitan za snimke na kojima se može čuti kako on sugerira da se zaposli određena osoba koja mu je rođakinja

'Svi smo čuli snimke vaših razgovora u ponedjeljak kako dajete upute članovima vaše gradske uprave gdje sugerirate da se zaposli određena osoba, 'Kažete ona je iz moje familije', što to točno znači, i pitali ste vašeg suradnika osjeća li Hrvatsku? Osjećate li vi Hrvatsku?', pitanje je novinara. Bandić je negirao kako je ta osoba iz njegove familije te rekao kako stoji iza svake svoje riječi, 'osim da je dotična mlada iz moje familije'. 'Za razliku od drugih u Hrvatskoj, ja govorim ono što mislim. Zapošljavam stručno sposobne, ne podobne za razliku od drugih koji zapošljavaju podobne. Kriterij kojim se vodim je poštivanje zakona i procedure te sposobnost umjesto podobnost'.

Na pitanje koliko je gradskih ureda izmišljeno za zapošljavanje vama bliskih osoba, gradonačelnik navodi kako se uredi prilagođavaju potrebama posla. 'Ured za ljudske resurse je moj prijedlog u skladu s mojim ovlastima, procedurom i zakonom, ja nisam ništa izmišljao. Ja nisam ničiji žmigavac, ja sam koristim svoje ovlasti. Na pitanje 'Je li vam neugodno kad se čuju te snimke na sudu, kada gospodin Bulum govori izmislit ćemo taj ured?', Bandić je odgovorio sljedeće: 'Ne nije mi neugodno, to je moj stil, nisam savršen. Zašto bi meni bilo neugodno, to je moj stil. Moj stil je mojih šest mandata. Dopustite mi da imam svoj stil. Moj still je neponovljiv. Nitko za milijun godina neće dobiti šest mandata gradonačelnika, to je pitanje stila', rekao je Bandić usporedivši se s Franjom Tuđmanom, za kojeg ističe kako je imao poseban stil.

'Franjo Tuđman je s braniteljima stvorio Hrvatsku državu. Ni mene u Zagrebu svi ne vole, ali sam od Zagreba izgradio europsku metropolu'. Na pitanje: 'Neki dan ste spomenuli imunološki zavod, uzeli ste to na svoja leđa i rekli ste da ćemo vidjeti rezultate. Već dvije godine se o tome ne priča. Jeste li išta napravili?', odgovorio je: 'O tome ćete idući tjedan čuti malo više. Dopisivao sam se s bivšim premijerima. Četiri godine nisam dobio tu odluku. S ovim premijerom se dopisujem godinu dana i još nismo ništa realizirali. Još ću jednom napisati pismo'. Komentirao je i prijedlog za dodjelu počasnog doktorata te rekao: 'Kao da je Bandić tražio titulu počasnog doktora, pa ja imam pet titula počasnih doktora politologije' te zaključio kako on može operativnu politiku predavati na Oxfordu, Cambridgeu, Yaleu i Stanfordu, 'jer imam reference za to. Nikoga nisam tražio nikakvu nagradu'. Na pitanje hoće li ZET izdati kredit za izgradnju žičare ili grad, pročelnica Mirka Jozić navodi kako je nerealno očekivati da se pola milijarde kuna jednokratno u jednoj godini iz financira iz proračuna. 'Dugoročni projekti se financiraju dugoročnim izvorima financiranja. To je inače uobičajena praksa, prebacujemo to na ZET iz razloga što je ZET u sustavu PDV-a, a grad Zagreb nije. Samim time štedimo 105 milijuna kuna zato što će PDV biti odbitak, a gradu Zagrebu to sve ulazi u trošak. To su osnovni razlozi, a naravno i jedan operativni razlog je to što će ZET upravljati žičarom i sad bi sudjelovao u samoj realizaciji tog projekta', objasnila je i dodala kako su u pregovorima s razvojnom bankom i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak vezano za uzimanje kredita iz programa infrastrukture.