Bandić: Javio mi se jedan budući saborski zastupnik

Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i dobrovoljna vatrogasna društva dobila su u srijedu šest novih vatrogasnih vozila i četiri visokotlačna modula za gašenje požara čiju je nabavu sa 7,2 milijuna kuna financirao Grad

Na upit koliko još kanti za razvrstavanje otpada treba biti podijeljeno građanima, Bandić je rekao novinarima da će to pitati direktoricu ZGOS-a i pročelnicu Gradskog ureda za gospodarstvo, jer da "moraju znati da se gradonačelnik bavi vizijom, a ne kantama". Rekao je da se kantama bave njegovi ljudi, a on je na čelu kolone. "Dobri ćaća grada - to je gradonačelnik, i to šest mandata...", rekao je Bandić.