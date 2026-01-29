Baksa: HZZO građanima želi naplatiti već plaćeno dopunsko osiguranje

"Povucite odluku o naknadnoj naplati onima koji su svoje zdravstveno osiguranje već platili unaprijed. Država mora biti prva koja poštuje vlastite ugovore a ne da ih tumači ovisno o trenutku i potrebi jer time ne gradite zdravstveni sustav nego sustav nepovjerenja", rekao je Baksa tijekom slobodnih saborskih govora uime Kuba Centra i Nezavisne platforme Sjevera (NPS).

Upozorio je da se ne govori o simboličnoj korekciji cijena nego o skoku dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 111 eura na 180 eura. Radi se o povećanju više od 60 posto koje supa na snagu već 1. veljače, kazao je.

Neprihvatljivim je ocijenio da se, nakon stupanja na snagu nove više cijene, od osiguranika traži dodatna uplata za razdoblje koje su već podmirili.

'Građani su već platili policu'

Naveo je da su građani krajem prošle godine platili policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za cijelu godinu po jasno određenoj cijeni, a sada im se poručuje da to nije dovoljno te trebaju nadoplatiti razliku jer su se uvjeti promijenili.

Povukao je usporedbu s poslovnom praksom, zapitavši kako bi prošao poduzetnik koji bi s državom potpisao ugovor na jednu cijenu, a zatim usred godine promijenio uvjete i zatražio dodatnu uplatu. "Ako je to neprihvatljivo na tržištu, zašto bi bilo prihvatljivo kada država to radi građanima?”, upitao se.