Baković o revoluciji 'bijelog papira': Doba unutarpartijske stabilnosti u Kini vjerojatno okončano

Kineske vlasti pod pritiskom masovnih prosvjeda odlučile su u nekim gradovima ublažiti mjere protiv koronavirusa. Za početak je dopuštena kućna izolacija zaraženih pod određenim uvjetima, a smanjit će se i učestalost masovnog testiranja. Više o situaciji u Kini u središnjem Dnevnika HTV-a govorila je Zorana Baković, izvjestiteljica slovenskog Dela za Kinu

Smatra kako ovi prosvjedi ne mogu eskalirati.

'Kako vidimo, prosvjedi ne mogu eskalirati. Oni nisu toliko veliki da bi bili zabrinjavajući za vlast što se tiče toga da bi se nešto dogodilo u smislu gubljenja kontrole, da bi vlasti na to morale reagirati silom. Međutim, u ovome trenutku važno je to da politika nultoga covda nosi potpis samoga partijskog i državnog šefa Xi Jinpinga. Na ovaj način narod je jasno dao do znanja da ta politika nije uspjela te da je društvo dovela do krize koja se više ne da izdržati. Stoga će, po mojoj procjeni, to najveće posljedice imati unutar partije i najvjerojatnije je kinesko doba unutarpartijske stabilnosti okončano', ustvrdila je. K

aže kako se u Kini uvijek prosvjedovalo, no ovi su prosvjedi drukčiji od prijašnjih.

'Prosvjeda je u Kini uvijek bilo u zadnjih 30 godina, od Tiananmenškog masakra pa na ovamo, prosvjeda je svake godine bilo na stotine. Što je različito između tih prosvjeda i ovih sadašnjih? Ti su prosvjedi bili sporadični, locirani na određenu regiju i o pitanjima koja su se ticala dotične regije. Ovo su sada prosvjedi potaknuti jednom općom frustracijom i zabrinutošću za budućnost kako cijele zemlje tako i svakog stanovnika pojedinačno', kaže Baković.