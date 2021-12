Bakić odgovorio na optužbe Faktografa: Potpuna je neistina da sam pokrenuo ikakav javni linč. U demokratskom društvu tužba se ne smatra hajkom, upravo obratno

Poduzetnik Nenad Bakić reagirao je na izjavu koja je stigla s 'fact check' portala Faktograf u kojoj se tvrdi da se njihovim novinarima prijeti zbog Bakićevih izjava. Bakić tvrdi: Potpuna je neistina da sam pokrenuo ikakav 'javni linč'. Upozorava da je Faktograf preuzeo ulogu ocjenjivača objava na Facebooku te da mu smanjuju doseg objava

'Potpuna je neistina da sam pokrenuo ikakav 'javni linč', te da itko može prijetiti Faktografu, pa tako i navodno njegovim zaposlenicima smrću, zbog mojih prozivki na njihov rad. One su takve naravi, da samo opisuju kako oni rade te time ne mogu proizvesti učinak prijetnje, odnosno ako su prijetnje i stigle, ljudi su inspirirani njihovim radom. Moje navodne prijetnje se sastoje u najavi tužbe te pozivu i drugima da ponesu tužbe ako se smatraju oštećenima, isključivo zakonitim putem. Naglašavam da ne podržavam nikakve prijetnje. Nije istina da se spremam 'financirati hajku protiv Faktografa', odnosno naveso sam da ću podnijeti tužbu, a u našem demokratskom društvu se tužba ne smatra 'hajkom', upravo obratno.

Faktograf smatra da su moje optužbe neutemeljene, ali to će utvrditi sud. One se sastoje u tome da Faktograf iz pera svojih autora prosuđuje koje su objave istinite, a koje lažne te navodne lažne tako označava na Facebooku pa onda ljudima koji dijele objave ili onima koji ih pišu, tako smanjuje doseg. Kako je Facebook najznačajnija medijska platforma u Hrvatskoj, to se prema mom tumačenje protivi članku 127 Kaznenog zakona.

Naveli ste i da Faktogra piše "Jedini stav koji redakcija Faktografa ima o pandemiji Covida-19 je da se njome treba upravljati temeljem podataka i činjenica, a ne dezinformacija i manipulacija, poštujući pritom važeće demokratske procedure, pravila i zakone", pa me stoga čudi da upravo ne promoviraju moj rad dostupan na mom Facebook zidu i stranicama PandemijskiRealizam.net, koji je analički gledano jedini takve vrste u Hrvatskoj.

Napominjem da se radi o kaskadnom i proračunatom napadu od strane osoba bliskih Faktografu, gdje je harangu najprije pokrenula Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, pa kad je bila suočena s izrazivo negativnim komentarima na svom vlastitom zidu, slični difamacijski tekstovi su osvanuli na zidovima SNH i HND', priopćio je Bakić.