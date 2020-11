Bajs otkrio: Bjelovar uvodi stroge epidemiološke mjere, kafići se zatvaraju u 22 sati, okupljanja se ograničavaju na 15 ljudi

Dok Hrvatska i grad Zagreb oklijevaju postrožiti epidemiološke mjere, u Bjelovaru ih uvode - preventivno. Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je mjere za iduća dva tjedna, a one se odnose na rad kafića i ugostitelja, nošenje maski, okupljanja. Zasad se te mjere odnose samo na Bjelovar, no mogu se proširiti i na cijelu županiju. Zašto su se za to odlučili odgovara župan Damir Bajs

Naime, iz županijskog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko- bilogorske županije u petak su potvrdili 84 nova slučaja zaraze koronavirusom, od čega je njih 54 iz Bjelovara. Strože i opširnije mjere određene su za sam grad Bjelovar u kojemu su, između ostalog, zabranjena sva javna okupljanja u zatvorenim prostorima, kafići mogu raditi isključivo do 22 sata, a obiteljska gospodarstva koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost mogu primiti maksimalno do 15 osoba, bez obzira na veličinu prostora kojim raspolažu.