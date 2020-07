Bad Blue Boysi uništili mural Malog princa da bi napravili Dinamov

Mural Malog princa u podvožnjaku u Čulinečkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi uljepšavao je dan prolaznicima od 2016. godine. Prije nekoliko dana je naprasno nestao.

Grafit je nestao pod novim slojem boje, a krivci za to su, kažu u Mjesnom odboru Čulinec, BBB-i iz Kluba navijača Dinama.

'Njima je Mjesni odbor dopustio izradu grafita u podvožnjaku, ali pod uvjetom da ne diraju postojeće grafite, to jest Malog princa. No "nisu bili fer i prefarbali su ga na svoju ruku", kazala je za Dnevnik.hr predsjednica Vijeća mjesnog odbora Čulinec Branka Budimir, koja najavljuje da će Princa vratiti čim to dopuste prilike, ali na suprotnoj strani.