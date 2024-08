Bačić: Neće biti velikog poskupljenja plina i struje

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je u ponedjeljak da će vlada i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i struje, a dijelom i naftnih derivata poručivši kako neće doći do velikog poskupljenja energenata

'Mi ćemo i dalje držati 'socijalnu' cijenu prije svega plina i električne energije, a dijelom i naftnih derivata. Neće to ići gore kao što je ovih dana bilo u medijima. Nastojat ćemo da povećanje bude što je moguće niže', rekao je Bačić novinarima upitan hoće li se povećati cijene struje i plina. Najavio je i kako će jesenski paket mjera na Vladi donijeti za 15 dana. Poručio je i kako vode računa i o socijalnom statusu brojnih sugrađana te će voditi računa i o socijalnom aspektu kako ne bi smanjili standard građana. Bačić je istaknuo kako se od pandemije Covida-19 i ruske agresije na Ukrajinu puno uvjeta promijenilo na tržištu energenata koji bi doveli do značajnog povećanja cijene energenata, ali se to nije dogodilo u našoj zemlji. Poručio je građanima kako neće doći do velikog poskupljenja energenata kako se to najavljuje u medijima kazavši da će ostati 'prilično u cijenama energenata koje su bile kao i do sada'.

Želimo poticati dugoročni te smanjiti kratkoročni najam stanova Novinari su Bačića pitali za komentar predloženog zakona o upravljanju i održavanje zgrada kojim se zabranjuje i prenamjena stanova za kratkoročno iznajmljivanje u višestambenim zgradama bez suglasnosti 80 posto suvlasnika. Rekao je kako time žele zaštititi stambeni prostor u zgradama te doprinijeli kvaliteti života onih vlasnika stanova koji ih kratkoročno ne iznajmljuju ali često puta znaju biti žrtvom načina života u stambenim jedinicama u kojima se provodi kratkoročni najam te koji je prioritetno namijenjen za turističku djelatnost. 'To nije bilo dobro. Ako želimo kvalitetan održivi turizam onda moramo uspostaviti kvalitetan odnos između suvlasnika zgrade i turista', kazao je. Pojasnio je i kako je i dalje moguć kratkoročni najam u višestambenoj zgradi ako se s time slaže 80 posto suvlasnika. Pri tome, to se ne donosi retroaktivno i onaj koji je do sada dobio rješenje ono mu se ne može ukinuti jer bi to, smatra, bilo protuustavno. Bačić je istaknuo kako žele da se stambeni prostor u Hrvatskoj isključivo koristi za stanovanje. Upozorio je kako mladi ljudi plaćaju veliku najamninu u gradovima jer je deset posto svih stambenih jedinica u zemlji u kratkoročnom najmu što onda, zbog smanjenja ponude na tržištu, dovodi do povećanja cijene najma i kvadrata stana.