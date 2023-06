Bačić otkrio u kojoj je fazi obnova i što nakon završetka Fonda solidarnosti

'Petrinjski potres smo u smislu iskoristivosti sredstava alociranih u iznosu od 319 milijuna eura utrošili ili iskoristili, rekao bih, prije 20 dana, dakle 50 dana prije roka. Zagrebačku alokaciju smo u petak u potpunosti iskoristili. Mi ćemo do kraja lipnja, do kada je predviđeno korištenje sredstava Fonda solidarnosti, značajno premašiti i jedan i drugi potres preko 25 posto. Držim da ćemo do kraja lipnja, umjesto milijardu i tri milijuna eura koliko nam je ukupno odobreno za petrinjski i za zagrebački potres, da ćemo realizirati projekte u vrijednosti preko milijardu i 250 milijuna eura.

Mislim da je to iznimno uspješno u ovom periodu koji je i za nas, s obzirom na obnovu koju provodimo. Tu ćemo razliku od milijardu i tri milijuna eura, pa do milijardu i 250-300 milijuna koliko ćemo utrošiti do kraja lipnja, financirati iz državnog proračuna. I radovi će se nastaviti i dalje. I ovdje želim poslati poruku i svim krajnjim korisnicima i svim izvođačima i nadzornim inženjerima, projektantima, svima koji su sudionici obnove u korištenju sredstava Fonda solidarnosti, da neka ne brinu.

Završetkom Fonda solidarnosti radovi neće stati. Bit će financirani, ako govorimo o radovima na konstrukcijskoj obnovi iz državnog proračuna u iznosu, prema sadašnjem stanju projekata, oko milijardu eura, a s obzirom na to da je cjelokupni broj projekata od 1330 koji vrijede 3,3 milijarde eura, preostalih milijardu i 200 milijuna eura financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ta se sredstva prvenstveno odnose na cjelovitu obnovu svih zgrada', detaljno je objasnio Bačić.

Odgovorio je i o tome postoji li bojazan da dio projekata bude odbijen od strane EU-a.

'Mi prije nego što pustimo zahtjeve za nadoknadom sredstava imamo vlastitu unutarnju kontrolu. No možda će i nama nešto promaknuti što nije dobro. Pa zbog toga, ovaj iznos kojeg ćemo mi značajno premašiti od 25 do 30 posto, to će biti dovoljna rezerva da eventualno jedan posto nekakvih radova ne bude opravdan. Stoga i jesmo ovako, dosta, rekao bih, prešli preko planiranog iznosa', rekao je Bačić u Dnevniku HTV-a.