Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić poručio je u četvrtak, nakon što je mađarski premijer Viktor Orban na Facebooku objavio kartu Velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske, kako je neprihvatljivo svako posezanje hrvatskog teritorija

Sanader osuđuje Orbanov čin, no ističe kako nam je Mađarska prijateljska zemlja, a Bačić dodaje kako nam je malo koja zemlja, kad smo ulazili u punopravno članstvo EU, u zadnjem predsjedanju 2011., od 1. siječnja do 30. lipnja, pomogla kao što je tada bila spremna pomoći Mađarska.

"To nije kredit njoj, niti bilo kome drugome da bi prešućivali i bojali se reći da ne priznajemo, osuđujemo, ne prihvaćamo bilo kakvo posezanje prema hrvatskom teritoriju“, naglasio je Bačić.

HDZ je tu do kraja jasan - bilo tko, bilo kada, na bilo koji način, bilo na društvenoj mreži ili bilo gdje, nema posezanja prema ovoj svetoj zemlji. U HDZ-u ćemo to uvijek osuditi, očekujem da to osude i druge političke stranke, poručio je.