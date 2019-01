Bačić: 'Bandićevci' ne glasaju uvijek za zakone koje predlaže Vlada

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru izjavio je u utorak u Dubrovniku kako vladajuća većina u Saboru ima 77 zastupnika, a svi drugi zastupnici, pa i oni koji su se priključili radu kluba Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića nisu dio vladajuće većine

'Za mene je to neprihvatljivo. Ako bi se to dogodilo, bilo bi iznimno štetno za hrvatsku politiku i političare, i to bi trebalo najoštrije sankcionirati. O tome nemam dokaza pa ne mogu ocjenjivati i presuđivati', rekao je Bačić te pozvao DORH da postupi po prijavi predsjednika HSS-a Kreše Beljaka i čim prije izvijesti javnost je li u prijelazu Mladena Madjera iz kluba HSS-a u klub Stranke rada i solidarnosti bilo političke korupcije.

Komentirajući izlazak saborskog zastupnika stranke Reformista Darinka Dumbovića iz kluba Stranke rada i solidarnosti Bačić je istaknuo kako Dumbović i dalje podupire vladajuću većinu.