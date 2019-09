Bačić: Ako Vlada donese zakon na temelj sindikalnih zahtjeva nema razloga za referendum

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je u četvrtak da ako Vladin prijedlog zakonskih izmjena mirovinske reforme bude u cijelosti na tragu zahtjeva sindikalne referendumske inicijative, onda nema razloga održavati referendum, naglasivši da se Vlada nije oglušila na volju građana

Na novinarsku primjedbu kako su vladajući cijelo vrijeme tvrdili da je ovakav mirovinski sustav neodrživ, kazao je kako je „premijer rekao da je zbog naše porezne reforme 13 tisuća građana, koji su trebali ići u mirovinu, zatražilo da ostanu u svijetu rada“.

„To je pokazatelj da kod građani postoji zainteresiranost da i nakon 65. godine ostanu u svijetu rada. Kroz ove zakonske izmjene to će se omogućiti i tako će se nadoknaditi dio sredstava da bi mirovinski sustav bio održiv“, dodao je Bačić.

Čuli smo volju građana i Vlada se na nju nije oglušila

„Vjerovali smo da će zakoni koji su doneseni kroz mirovinsku reformu pomoći održivosti mirovinskog sustava i povećanju mirovina. Ali, s druge strane, čuli smo volju građana i Vlada se na nju nije oglušila“, kazao je na novinarski komentar da ne mogu reći da ovo nije politički poraz nakon što su toliko gurali tu reformu.

Komentirajući objavu vukovarskog gradonačenika Ivana Penave na facebooku da se „srami institucija ove države i osoba koje ih vode na ovaj način“, Bačić je rekao da „koliko je iščitao, Penava govori o neovisnim pravosudnim institucijama“.

„Postoji trodioba vlasti i nerealno bi bilo očekivati da bi izvršna vlast mogla utjecati na odluke pravosudnih tijela. Vlada to ne smije, bez obzira na to što se i ja često ne slažem s odlukama tih tijela. Mogu ih samo komentirati, na njih ne mogu utjecati. Razumijem gradonačelnika Penavu, on je u specifičnoj situaciji, traume rata najviše se osjećaju u Vukovaru i često puta njegove reakcije razumijem. Ali, niti jedna Vlada nije dosada napravila za istraživanje ratnih zločina kao ova“, istaknuo je Bačić.

Penavinu objavu Bačić išitava kao njegovo nezadovoljstvo pravosudnim institucijama.

„On se svaki dan susreće s ljudima čiji su članovi obitelji stradali u ratu. Ali, nisam pristaša pritiska na sudbenu vlast. Penava je nezadovoljan što se neki slučajevi dosad nisu riješili. On ima pravo na nezadovoljstvo i razumijem ga. Penava će znati pronaći mjeru“, dodao je Bačić.