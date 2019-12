Babić: Predsjednik može puno napraviti ako nema gazdu

Predsjednički kandidat Nedjeljko Babić u petak je ocijenio da se ostali kandidati nisu osvrnuli na pitanja poljoprivrednika i umirovljenika te poručio da predsjednik može puno napraviti s ovlastima koje ima, ako nema gazdu

'S ovim nadležnostima i ovlastima koje predsjednik ima za sada da se puno napraviti, jedino ako nemaš nekog za gazdu. Kad ti gazda kaže ne smiješ ovo, ne smiješ ono, onda ti to ne smiješ i onda možeš biti samo figura, grlitelj i ljubitelj svega na ovome svijetu', rekao je predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca komentirajući izjave aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Komentirao je i ovotjedno sučeljavanje svih 11 kandidata te ocijenio da su zbog 'mudre politike ljudi koji drže ne samo vlast, već i sve aparate' doživjeli situaciju gdje se nisu mogli predstaviti hrvatskoj javnosti na način kako je to bilo planirano.

'Svi oni koji su vikali kroz kampanju, koji su prozivali jedan drugoga i radili pompu, na kraju, kada je to trebalo reći u oči jedan drugome, nitko nije zinuo ni 'A''.

'To je jedan dokaz da ti ljudi ne misle ozbiljno i da nisu ovdje da bi predstavljali narod i borili se za njega. To su ljudi koji su tamo ili zbog svojih nadređenih i gazdi ili su to ljudi koji imaju neriješene situacije iz prošlosti', ocijenio je Babić.

Dodao je da svi iz političara rade budale, zato što su do sada budale i vodile politiku na svim razinama, što je dovelo do iseljavanja i nepovjerenja u političare. Istaknuo je da se vjera može vratiti kontinuiranim radom s ljudima.

Ponovio je ideju svog izbornog projekta '4x400' koji obuhvaća privlačenje 400 milijardi eura novih investicija u Hrvatsku, povrat opljačkanih 400 milijardi kuna, otvaranje 400 tisuća novih radnih mjesta te povrat 400 tisuća iseljenih Hrvata, ocijenivši da će se to kad-tad morati vratiti hrvatskome narodu.