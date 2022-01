Protojerej Azap: Božić je divna prilika obnoviti mir i ljubav

Pravoslavni vjernici u Vukovarsko-srijemskoj županiji u četvrtak obilježavaju Badnji dan tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijama i obiteljskim okupljanjima, a iločki paroh protojerej stavrofor Predrag Azap poručio je kako je Božić divna prilika obnoviti mir i ljubav.

On je vjernicima koji slave Božić po julijanskom kalendaru uputio božićnu poruku u kojoj ističe kako su zajedništvo i društvenost neke od glavnih odlika ljudskih bića, a pripadati nekoj zajednici osobito je važno pred blagdane kao što je Božić.

"S obzirom na to da naša domovina ima veliko šarenilo vjerskih zajednica, Božić se slavi i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru. To predstavlja najljepši buket naroda Božjeg, što je više raznolikog cvijeća, raznih boja i vrsta, buket će biti mnogo ljepši. Zato je potrebno zajedništvo svih njenih građana u našem društvu i domovini, a Božić je ta divna prilika obnoviti mir i ljubav i ugledati se na Isusa Krista našeg Spasitelja", stoji u božićnoj poruci protojereja stavrofora Azapa.

Također napominje kako domovini služimo uređujući dvorišta i njive, sela i gradove, čineći je ljepšom, kao i skrbeći o vlastitoj obitelji.

"Svaka parohija je složna mjesna zajednica, složan kvart u gradu, ulica i selo. Naša nada da će sutra biti bolje treba nas podići u akciju da uredimo naše gradove i naša sela jer to "bolje" može doći samo iz nas i od nas. Ne mora čovjek biti na mjestu gradonačelnika ili predsjednika vijeća neke općine, da samo od njega očekujemo aktivnost, može svaki građanin biti od pomoći. Uredimo zato naša naselja i mjesta življenja, ne samo fizički, već tako što ćemo se svi u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti staviti na raspolaganje društvu, zajednici i to bez pitanja tko će nam to priznati i hoće li nam to neko platiti", poručio je Azap čestitajući vjernicima Božić tradicionalnim pozdravom "Mir Božji, Hristos se rodi!".

Zbog epidemioloških mjera u mnogim pravoslavnim sredinama proslava Badnjeg dana neće biti održana kao prijašnjih godina te je prilagođena novonastalim prilikama. Tako su iz općine Borovo potvrdili kako će ove godine zbog epidemioloških mjera izostati vožnja badnjaka kroz mjesto, podjela kuhanog vina i rakije kao i vatromet.