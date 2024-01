Avioni Boeing 737 MAX 9 ostaju prizemljeni do daljnjega

"Radimo na tome da se ništa slično više ne dogodi. Naša jedina briga je sigurnost američkih putnika i Boeing 737-9 MAX neće se vratiti na nebo dok ne budemo u potpunosti uvjereni da je siguran", rekao je čelnik regulatora FAA Mike Whitaker. Zrakoplovne kompanije rekle su putnicima da očekuju nastavak otkazivanja i sljedeći tjedan. Alaska i United Airlines, jedine dvije američke zračne kompanije koje koriste MAX 9, otkazale su letove tim avionom do utorka. United je procijenio da će to utjecati na otprilike 200 letova dnevno, dok je Alaska procjenjuje utjecaj na od 110 do 150 letova dnevno.

"Iako MAX 9 neće letjeti ovaj vikend, naš rad se nastavlja. Kao što smo već rekli, ovi avioni neće letjeti dok ne budu odobreni i uvjereni smo da su 100% sigurni", rekao je United u izjavi za The Seattle Times.