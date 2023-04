Astronom objasnio kakav je bljesak jutros obasjao Kijev

'To je jedna dosta obična stvar. Naime, jedan meteorit je uletio u atmosferu i to je pojava koja spada u meteore, dakle radi se o meteoru. To je malo veće tijelo koje jače bljesne i ponekad se čuje zvuk. To je tijelo promjera od oko možda pola metra, malo tijelo za koje sam uvjeren da je došlo iz svemira', objasnio je za N1 astronom Ante Radonić o čemu se radi.

Dodaje da je to tijelo pritom bljesnulo i mogao se čuti zvuk te da je možda neki fragment pao na zemlju. Radonić navodi da to zapravo nije rijetka pojava.