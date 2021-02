AstraZeneca: Nisu nam poznate bilo kakve teške ili neočekivane nuspojave našeg cjepiva

Britansko-švedska multinacionalna farmaceutska kompanija AstraZeneca objavila je u četvrtak da joj nisu poznate bilo kakve teške ili neočekivane nuspojave njezina cjepiva protiv koronavirusa, ističući svoje stroge standarde kvalitete i činjenicu da se cjepivo koristi u 50 zemalja

U Njemačkoj su prijave nuspojava i zabrinutost u vezi učinkovitosti doveli do toga da neki ljudi odbijaju AstraZenecino cjepivo. Žalili su se na teške reakcije, a u nekim slučajevima su uzimali i bolovanje.

To je dovelo do otpora prema cijepljenju tim cjepivom i do otkazivanja već dogovorenih termina za cijepljenje.

"Reakcije su zasad očekivane i u skladu s podacima iz naših kliničkih ispitivanja", rekao je glasnogovornik AstraZenece.

Simptomi uključuju privremenu bol i osjetljivost na mjestu uboda, slabu do umjerenu glavobolju, umor, groznicu, povišenu temperaturu, slabost i bol u mišićima.

Većina simptoma pojavljuje se dan nakon cijepljenja i vrlo vjerojatno će se ponoviti nakon druge doze, rekao je glasnogovornik.

"Nije prijavljen nijedan teški slučaj nuspojava povezan s cjepivom AstraZenece," istaknuo je dodajući da kompanija budno prati razvoj situacije.

Oglasio se i njemački regulator cjepiva koji je priopćio da je cjepivo AstraZenece "visoko učinkovito" te da su reakcije na njega kratkotrajne.