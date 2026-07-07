Anušić otkrio nove brojke: Hrvatska premašila jedan od ključnih ciljeva NATO-a

NATO je na samitu u Haagu prošle godine zacrtao cilj da sve saveznice do 2035. godine izdvajaju 3,5 posto BDP-a za obranu u užem smislu i 1,5 posto za projekte dvojne namjene, ukupno pet posto.

Povećanje izdvajanja za obranu jedna je od glavnih tema samita NATO-a koji su u utorak i srijedu održava u Ankari.

“Preuzeli smo obvezu izdvajanja pet posto BDP-a. Do sada smo na 2,1 posto isključivo za obranu, ali novi podatak je da smo premašili ovih 1,5 posto za projekte u civilnom sektoru ali vezane za obranu, točnije sada smo na 1,89 posto”, rekao je Anušić.

To uključuje prometne koridore, poput autocesta, nizinsku prugu, pomorske i riječne luke, bolnice. Hrvatska također premašuje i još jedan cilj, da se za ulaganje u opremu i oružje ulaže najmanje 20 posto obrambenog proračuna. Hrvatska je tu na 34 posto, rekao je Anušić.