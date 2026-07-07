Odbor za financije podržao Sandru Krtalić na čelu Povjerenstva za fiskalnu politiku

Saborski Odbor za financije i državni proračun saslušao je u utorak dvoje kandidata za predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku te jednoglasno podržao aktualnu predsjednicu Sandru Krtalić te ju predložio Hrvatskom saboru na imenovanje za još jedan mandat
Uz Krtalić je saslušan i Tomislav Benić, koji nije dobio niti jedan glas podrške članova Odbora.
Na javni poziv raspisan početkom svibnja javile su se još i Danijela Fucak, Anita Nekić i Kristina Kosor, no Odbor je na ranijoj sjednici utvrdio kako njihove kandidature nisu pravovaljane.
Poziv je raspisan jer aktualnoj predsjednici Krtalić petogodišnji mandat istječe krajem godine, a Odbor ju je nakon današnjeg javnog saslušanja jednoglasno podržao te predložio Hrvatskom saboru za novi mandat.
Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisna institucija čija je temeljna zadaća nadzor javnih financija radi osiguranja njihove dugoročne održivosti i njihovog unaprjeđenja. Ima i ulogu supervizora nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.
Čine ga predsjednik i šest članova koji se biraju na mandat od pet godina, a imenuje ih Hrvatski sabor, uz mogućnost ponovnog imenovanja nakon isteka mandata.
Kandidati moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, imati završeno visokoškolsko obrazovanje te najmanje osam godina radnog iskustva u području javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike ili računovodstva, uz istaknute rezultate u radu. Uvjet je i da nisu članovi političke stranke te da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.