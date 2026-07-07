Odbor za financije podržao Sandru Krtalić na čelu Povjerenstva za fiskalnu politiku

Poziv je raspisan jer aktualnoj predsjednici Krtalić petogodišnji mandat istječe krajem godine, a Odbor ju je nakon današnjeg javnog saslušanja jednoglasno podržao te predložio Hrvatskom saboru za novi mandat.

Na javni poziv raspisan početkom svibnja javile su se još i Danijela Fucak, Anita Nekić i Kristina Kosor , no Odbor je na ranijoj sjednici utvrdio kako njihove kandidature nisu pravovaljane.

Uz Krtalić je saslušan i Tomislav Benić, koji nije dobio niti jedan glas podrške članova Odbora.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisna institucija čija je temeljna zadaća nadzor javnih financija radi osiguranja njihove dugoročne održivosti i njihovog unaprjeđenja. Ima i ulogu supervizora nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.

Čine ga predsjednik i šest članova koji se biraju na mandat od pet godina, a imenuje ih Hrvatski sabor, uz mogućnost ponovnog imenovanja nakon isteka mandata.

Kandidati moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, imati završeno visokoškolsko obrazovanje te najmanje osam godina radnog iskustva u području javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike ili računovodstva, uz istaknute rezultate u radu. Uvjet je i da nisu članovi političke stranke te da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.