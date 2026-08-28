Anušić iz Mostara: 'Status Hrvata u BiH potpuno je nepravedan, Hrvatska će ustrajati'

Dodao je kako Hrvati u BiH imaju pravo na političko predstavljanje .

'Hrvatska je saveznik, naravno i partner Bosni i Hercegovini . Ali isto tako gleda s posebnom pažnjom Hrvate u Bosni i Hercegovini kao svoj narod. Želimo da Hrvati imaju svoju političku neovisnost i u tome ćemo ustrajati', rekao je Anušić novinarima uoči obilježavanja 33. obljetnice osnivanja Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

'Poruka koju donosim iz Hrvatske je daljnja politička potpora potpuno nepravednom statusu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nemogućnost da biraju svog predstavnika', rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane.

U obraćanju na obilježavanju obljetnice Hrvatske republike HercegBosne Anušić je prenio i pozdrave predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, naglasivši potporu Hrvatske Hrvatima u BiH. Govoreći o razdoblju u kojem je osnovana Hrvatska zajednica, a potom i Hrvatska Republika Herceg-Bosna, istaknuo je kako su tadašnje okolnosti, uključujući rat, oblikovale političko djelovanje kako bi se Hrvati u BiH obranili i opstali.

Prethodno je zajedno s drugim izaslanstvima položio vijence i zapalio svijeće poginulim braniteljima u Mostaru.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović ocijenio je kako je utemeljenje Hrvatske republike HercegBosne važan dan za Hrvate u BiH, ali i za hrvatski narod u cjelini. Istaknuo je da su Hrvati opstali tamo gdje su ostale postojati institucije Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Hrvatskoga vijeća obrane.

Tijekom obilježavanja obljetnice predstavljena je fotomonografija '1860 dana' autora Joze Pavkovića. Uz autora predstavili su je čelnik HNS-a BiH Dragan Čović, predsjednik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH Mladen Bevanda i predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić.

Fotomonografija '1860 dana' donosi kronološki prikaz ratnih i neposredno poratnih događaja u BiH od 1991. do 1996. godine. Na 1184 stranice objavljeno je više od 3000 fotografija i novinskih zapisa koji dokumentiraju ratna zbivanja, političke i društvene okolnosti te život ljudi.